La Corée du Sud a relevé d'un cran, mercredi, son niveau d'alerte face aux cyber-menaces pour répondre à l'augmentation des cyberattaques et menaces liées aux fonds d'urgence pour la crise du nouveau coronavirus (Covid-19). En matière de cybersécurité, le gouvernement a un système d'alerte à cinq niveaux, et le deuxième niveau a été déclenché ce matin à 11h30, a annoncé le ministère de la Science et des Technologies de l'information et de la communication, cité par l'agence officielle Yonhap. Cette décision vise, selon le ministère, à répondre de manière préventive aux cyber menaces croissantes, comme les rançongiciels, ou ransomwares, qui prennent en otage des données d'une cible ou bloque ses systèmes jusqu'au paiement d'une rançon. En vertu de ce niveau d'alerte, l'Agence coréenne d'Internet et de la sécurité (KISA) étendra la surveillance sur les logiciels malveillants et les autres cyber menaces, et renforcera les mesures de réponse avec les agences concernées. Près de 78 attaques de ransomware ont été rapportées à la KISA durant la première moitié de l'année, contre 22 en 2018, 39 en 2019 et 127 l'année dernière.