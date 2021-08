Le court métrage documentaire «Moussawiri» (Mon Photographe) du réalisateur algérien Ahmed Tounsi a décroché le premier prix de la deuxième édition (2021) du Concours de la chaîne documentaire du Groupe qatari El Jazeera «Al Jazeera Documentary», ont annoncé les organisateurs de cet événement.

Selon les résultats du concours annoncés mercredi soir sur le site web de la chaîne qatarie «Al Jazeera Documentary», le court métrage du réalisateur algérien Ahmed Tounsi a décroché le premier prix de la deuxième édition du concours pour l'année 2021.

Le film «Moussawiri» d'Ahmed Tounsi raconte l'histoire d'un jeune homme qui revient dans sa ville après 22 ans d'absence.

Il décide de faire un film sur le plus ancien et le plus célèbre photographe de sa ville Biskra (au sud-est d'Alger). Ledit photographe a été le premier à l'avoir photographié lorsqu'il était enfant.

Le film documentaire de sept minutes relate la relation de ce photographe (Ben Aissa) avec le monde de la photographie, ainsi que ses liens étroits avec ses clients.

Ben Aissa raconte la relation qu'il a avec les personnes qui viennent le voir pour prendre une photo et ceux qui ramènent des souvenirs inoubliables de leur enfance, pour lui exprimer leur fascination pour toutes les photos prises.

Ce court métrage a été selectionné pour la phase finale parmi une liste de 10 films documentaires, dont «8 janvier» de l'Egyptien Ahmed Eissam Abdullah, «Malade» du Tunisien Elias Rahmoune, et «Yasmine et Rossil» de la Soudanaise Doaa Ibrahim.

Les organisateurs du concours ont reçu des candidatures du monde entier, sachant que 18 films ont été préselectionnés dont dix seulement sont arrivés en phase finale.

Selon le site web d'Al Jazeera Documentary, ledit concours, premier du genre dans le monde arabe, vise à soutenir et encourager la jeune génération de cinéastes, âgés de 16 à 26 ans, à éclore leur talent et présenter leurs oeuvres devant les téléspectateurs d'Al Jazeera Documentary à traves le monde. La chaîne Al Jazeera Documentary envisage de faire de ce concours un rendez-vous pour découvrir les jeunes talents du monde arabe, car étant les artisans de l'avenir de l'industrie du film documentaire.