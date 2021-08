La 17e édition du Festival culturel «Raconte-Arts», prévue du 13 au 20 août au village «Ath-Ouabane» (Tizi-Ouzou), a été annulée, suite à la «forte dégradation» de la situation sanitaire causée par la pandémie du Coronavirus, annoncent les organisateurs sur la page Face book du festival.

«+Raconte-Arts 2021+ n'aura pas lieu cette année et même son report pour l'automne n'est plus envisageable, compte tenu de la situation sanitaire qui s'est fortement dégradée», ont fait savoir les organisateurs sur la page du festival.

Annonçant «avec prudence» la possibilité d’organiser la 17e édition de ce festival en juillet 2022 au village «Ait-Aissi» de Yakourene, les organisateurs recommandent aux postulants à la participation déjà inscrits, de «renouveler leur candidature l’année prochaine». La proposition d’organiser une semaine culturelle au Village «Ath-Ouabane», «dont la forme et le fond seront discutés en temps opportun avec ses représentants «, a également été évoquée par les organisateurs, en compensation, ont-ils estimé, du grand dévouement et de l’hospitalité manifestés par les habitants de ce village où devait avoir lieu cette manifestation lors de l'édition 2021. Lancée en 2004 à Ath-Yenni, à l'initiative du trio d'amis, Hacen Metref, Denis Martinez et Ali Silem, l'aventure «Raconte-Arts», festival culturel itinérant, est depuis, encadrée par la Ligue des Arts cinématographiques et dramatiques.

Depuis sa création, le Festival culturel «Raconte-Arts» a empli de ses sonorités et de ses couleurs autochtones, pas moins de 15 villages à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, dont le dernier au village «Sahel» dans la commune de Bouzguène, et un dans la wilaya de Bejaia lors de la 6ème édition tenue en 2010.