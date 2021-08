Un avion de transport militaire a atterri, mercredi soir, à la base aérienne de Boufarik avec à son bord deux (02) générateurs d'oxygène, acheminés depuis l'Italie au profit de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des efforts visant à soutenir le système de santé national et à assurer la disponibilité des moyens nécessaires pour la prise en charge des malades touchés par le Coronavirus, un avion de transport militaire relevant de l'Armée nationale populaire, a atterri dans la soirée d'hier mercredi 04 août 2021 à la Base aérienne de Boufarik en 1ère Région militaire, à son bord deux (2) générateurs d'oxygène, acheminés depuis l’Italie au profit de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux", précise le MDN.

"Cette opération, qui sera suivie prochainement par des opérations similaires pour l'acheminement d'autres quantités d'équipements médicaux nécessaires, et de vaccins anti Covid-19, réitère la disponibilité de l'Armée nationale populaire à accomplir ses missions humanitaires nobles, et sa mobilisation aux côtés des autres ins titutions de l'Etat pour appuyer et accompagner les efforts nationaux afin de faire face à cette pandémie dangereuse", ajoute la même source.