Le Directeur général des Jeux méditerranéens (Oran-2022), Salim Ilès a fait part, vendredi, de l’approbation de 43 guides dédiés à la 19e édition de ces jeux par le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM).

Dans une déclaration à l’APS, M. Ilès a souligné que 43 guides des JM prévus du 25 juin au 5 juillet 2022 dans la capitale de l’Ouest algériens ont été validés et approuvés par le CIJM dont le guide technique, le guide de transport, le guide médical et celui de la presse, déclarant que l'étape actuelle est importante pour permettre au Comité olympique algérien COA d'envoyer des invitations aux différents comités participants aux Jeux Méditerranéens (Oran 2022).

Le directeur général des JM 2022 a également signalé l’achèvement de l’élaboration des cahiers des charges liés aux prestations de services lors de la 19e édition de ces jeux, dans les domaines des transports, de l'hébergement, de la gestion du village méditerranéen, de la gestion des cérémonies d'ouverture et de clôture et concernant le laboratoire antidopage, qui fait l’objet d’un avis d'appel d'offres après avoir été approuvé par la commission du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Concernant les infrastructures, qui accueilleront les différentes compétitions, Salim Ilès a affirmé que le stade de football de 40.000 spectateurs est prêt, soulignant qu'il fait actuellement l'objet de tests et que les travaux de réalisation du complexe aquatique et de la salle omnisports ont accusé un retard et devront être réceptionnées d'ici la fin de l'année en cours au plus tard.