Les services de la Sûreté nationale ont traité au cours de cette semaine une affaire «qualitative» relative à l'incitation via les réseaux sociaux et la diffusion de publications de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les résultats de l'enquête sur l'affaire, «traitée par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Sûreté de wilaya de Laghouat, sous la supervision de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), ont permis l'identification et l'arrestation de deux suspects, originaires des wilayas de M'sila et de Mascara», a expliqué la même source.

La même source a souligné que les deux suspects «ont ouvert plusieurs comptes sur Facebook dans le but de faire la propagande et le partage de posts de l'organisation terroriste Rachad, ainsi que d'autres publications subversives appelant à la déstabilisation de l'ordre public».

«Après parachèvement de toutes les procé dures légales, les deux suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes», a conclu le communiqué de la DGSN.