Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 307 autres ont été blessées dans 260 accidents corporels enregistrés du 27 juillet au 2 août au niveau des zones urbaines, a indiqué, jeudi, un bilan de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Par rapport aux statistiques enregistrées la semaine dernière, le bilan fait ressortir une baisse du nombre d'accidents (-32) et de blessés (-47), contre une hausse du nombre de décès (+4).

Selon les informations fournies par les services compétents de la sûreté nationale, le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (95%), en raison du non respect du code de la route, notamment la distance de sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue, le manque de concentration, entre autres facteurs liés à l'état des véhicules, ajoute le communiqué.

La DGSN réitère son appel aux usagers de la voie publique à la prudence et à la vigilance lors de la conduite et au respect du code de la route, rappelant les numéros, vert 1548 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.