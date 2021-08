Un groupe de pays a lancé jeudi un fonds visant à fournir 25 millions de dollars américains de subventions à environ 4.300 micro et petites entreprises (MPE) libanaises, afin de contribuer à leur réhabilitation après les explosions qui ont ravagé le port de Beyrouth.

Un communiqué publié par la Banque mondiale a déclaré que le fonds "Building Beirut Businesses Back and Better" (B5), créé par le Canada, le Danemark, l'Union européenne (UE), la France et l'Allemagne, couvrirait les dépenses des MPE libanaises en matière de fonds de roulement, de services techniques, d'équipements et de réparations. Cela permettra de préserver des emplois dans le secteur privé en limitant les fermetures d'entreprises et les licenciements au Liban, selon le communiqué. "Le B5 constitue une première étape d'urgence pour apporter un soutien vital aux entreprises, et assurer leur pérennité face aux multiples crises qui affectent le pays", a indiqué le directeur régional de la Banque mondiale pour la région du Mashreq, Saroj Kumar Jha.

Par ailleurs, environ 30 % des MPE sélectionnées appartiendront ou seront dirigées par des femmes.

Elles bénéficieront d'une assistance financière et technique spéciale pour les aider à mieux reconstruire, selon le communiqué.

Des efforts seront également déployés pour identifier et soutenir les entrepreneurs et les entreprises souffrant directement ou indirectement d'une situation de handicap causée par les explosions du port de Beyrouth l'année dernière.

Environ 17 % des entreprises libanaises ont définitivement fermé de manière certaine ou supposée.

Environ 79 % ont vu leurs ventes baisser de 69 % en moyenne, tandis que 61 % ont dû réduire le nombre de leurs employés permanents de 43 % en moyenne, selon le communiqué.