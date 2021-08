Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a salué chaleureusement,mardi, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la diaspora algérienne pour "l'admirable sursaut patriotique" avec lequel les Algériens établis à l'étranger " redoublent d’engagement et de dévouement pour prendre part au combat de leur nation contre la pandémie dévastatrice du coronavirus".

"Au nom du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et en ma qualité de ministre chargé de la Communauté nationale à l’étranger, j’ai le grand privilège de saluer chaleureusement nos compatriotes établis à l’étranger pour l’admirable sursaut patriotique avec lequel elles et ils redoublent d’engagement et de dévouement pour prendre part au combat de leur nation contre la pandémie dévastatrice du coronavirus", a indiqué M. Lamamra dans une déclaration.

"Ces compatriotes que leurs parcours professionnels ont amenés dans de nombreux pays frères et amis entreprennent spontanément d’apporter des contributions de toute nature en appoint à l’action de grande envergure menée par l’Etat pour triompher de la pandémie en puisant dans l’endurance et la mobilisation du peuple algérien la vertu d’une persévérance de tous les instants pour sauver de précieuses vies humaines", relève le chef de la diplomatie algérienne dans la même déclaration.

Avant de poursuivre : " l'Etat algérien qui a affecté à cette lutte une dotation budgétaire considérable et qui a mobilisé des ressources humaines dont la compétence professionnelle et l’abnégation citoyenne sont hors du commun, accueille favorablement les apports émanant de la Communauté nationale à l’étranger et entend faciliter les élans et attitudes nobles que le patriotisme et le professionnalisme inspirent à nos compatriotes".

Et d'ajouter dans ce contexte: "Je tiens à relever, pour m’en réjouir, la disposition d’un nombre de plus en plus grand de professionnels et praticiens de la médecine et de la pharmacie à se rendre rapidement en Algérie pour soutenir l’œuvre civilisationnelle qu’accomplissent avec un esprit de sacrifice et une efficacité exemplaires tous les cadres et personnels de tous les corps de la santé depuis de longs mois".

M. Lamamra note que "les compatriotes installés à l’étranger ont aujourd’hui un rendez-vous avec l’Histoire.

De la même manière que leurs ancêtres, parents et aînés ont pu, dans le cadre de l’épopée de la libération nationale, renforcer et amplifier la lutte pour défaire le colonialisme, ils ont l’honneur et la possibilité de prendre une part active à la lutte du peuple algérien pour battre le coronavirus et préserver la vie et la dignité des victimes de la pandémie".