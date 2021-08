Les ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Abderrahmane Lahfaya et de la Jeunesse et des Sports Abderezzak Sebgag, ont tenu mardi, une séance de travail consacrée à l'examen de l'état d'avancement du processus d'insertion des affiliés aux Dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et d’Insertion sociale des jeunes diplômés (PID).

Ont pris part à cette réunion, qui s'est déroulée au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, des représentants du ministère des Finances et de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, a indiqué un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

A cette occasion, M. Lahfaya a affirmé que cette rencontre "est la première d'une série de rencontres qui se tiendront avec tous les secteurs concernés par le processus d'intégration afin de surmonter les obstacles administratifs de toute nature pour accélérer le rythme d'intégration des membres de ce dispositif", soulignant "l'adoption des normes d'objectivité et de transparence dans le traitement de ce dossier".

"La concrétisation de cet engagement n'interviendra pas avec des cadres et les procédures traditionnels, mais nécessite plutôt l'adoption de mesures exceptionnelles imposées par la nature du processus dans le cadre d'une approche dans laquelle les efforts de tous les secteurs concernés se soutiennent mutuellement", a ajouté le ministre du Travail.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a révélé "la disponibilité de son secteur à œuvrer à la recherche des solutions nécessaires en coordination avec toutes les parties pour donner un nouvel élan au processus d'insertion et le concrétiser dans les délais fixés par la loi".

Pour rappel, cette réunion intervient suite à la réunion de coordination présidée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale tenue le 15 juillet 2021 avec le comité central multisectoriel chargé du suivi du processus d'insertion, qui était consacrée à la relance de ce processus, et qui a abouti à la prise d’un ensemble de décisions concrètes, dont la tenue de ces sessions avec tous les secteurs concernés par ce dossier.