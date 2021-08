L'Iran a franchi mercredi la barre symbolique de quatre millions de cas d'infections au Covid-19, le nombre de contaminations en 24h atteignant un nouveau record pour la troisième journée d'affilé, sur fond d'accélération de l'épidémie dans le pays.

Selon le ministère de la santé, la République islamique a enregistré 39.357 nouveaux cas de contamination lors des dernières 24h, portant le nombre total des personnes infectées à 4.019.084.

Lors de la même période, 409 personnes ont succombé au coronavirus, portant le bilan des morts à 92.194 en Iran. Il s'agit du troisième taux quotidien record d'infections enregistré en Iran, après celui de lundi et mardi.

Depuis fin juin, la République islamique peine à contenir ce que le gouvernement présente comme une "cinquième vague" de la maladie, portée par la propagation du variant Delta, plus contagieux. Comme de nombreux autres pays, l'Iran compte sur les vaccins pour sortir de la crise sanitaire, mais la campagne de vaccination lancée début février n'avance pas aussi vite que ne le souhaitent les autorités.

Plus de 11 millions de personnes ont reçu une pre mière dose de vaccin, tandis que seulement 2,8 millions ont reçu les deux injections nécessaires, a indiqué mercredi le ministère de la Santé. L'Iran compte environ 83 millions d'habitants. Lundi, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a ordonné les responsables sanitaires à prendre les "mesures nécessaires" pour contenir la propagation du virus en Iran, pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie.

Plutôt dans la journée, le nouveau président iranien, Ebrahim Raïssi, a présidé une réunion avec les responsables de lutte contre le virus, selon le site de la présidence, une première depuis sa prise de fonctions la veille.