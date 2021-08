Une opération de vaccination contre le coronavirus est menée présentement à travers à travers les maisons de jeunes de la wilaya d’Oran, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), promotrice de cette initiative.

Au premier jour de cette campagne, organisée depuis dimanche dernier, en coordination avec la direction de la santé et de la population (DSP), sous le signe "l'immunité collective est notre but et la vaccination notre moyen", plus de 300 personnes ont été vaccinées au niveau du palais de sports "Hamou Boutlélis" d’Oran, a-t-on indiqué.

Cette opération, qui se déroule actuellement dans nombre de maisons de jeunes au niveau d’Arzew, Hassi Mefsoukh dans le strict au respect des mesures sanitaires de prévention et des gestes barrières, se poursuivra dans les prochains jours, pour toucher 37 maisons de jeunes dans la wilaya, selon Fayçal Bouhadia, chef de service sports à la DJS, qui a fait part d'élargissement de la campagne de sensibilisation sur l’importance de la vaccination. L'opération de vaccination, inscrite dans le cadre des mesures prises par le ministère de la Jeune sse et des Sports pour faire face à la pandémie de Covid-19, a été dotée de tous les moyens nécessaires.