Les hôpitaux de Souk Ahras et de Sédrata ont réceptionné 6.000 litres d’oxygène à usage médical destiné aux malades atteints de la Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale de la santé.

Des efforts sont incessamment déployés pour assurer l’approvisionnement de Souk Ahras en oxygène, selon le directeur du secteur, Khemissi Goudjili, qui a assuré que cette wilaya frontalière n’a enregistré "aucune interruption dans l’approvisionnement en ce produit vital".

Il a également fait état d’un afflux important des citoyens pour la vaccination, effectuée dans 50 lieux répartis à travers la wilaya, soulignant que huit équipes mobiles de vaccination ont été consacrées aux régions enclavées et les zones d’ombre, avant de mettre l’accent sur la sensibilisation pour se prémunir contre le virus.

La wilaya de Souk Ahras a reçu jusqu’à présent 82.000 doses de vaccins, dont 45.000 ont été utilisées, selon M.

Goudjili qui a souligné la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation.

Assurant que la vaccination reste le seul moyen de lutter contre le Coronavirus, le même responsable a relevé que l’admi nistration du vaccin est toujours précédée d’une consultation médicale.

Depuis le lancement de l’opération de vaccination dans la wilaya, aucun effet secondaire n’a été enregistré chez les vaccinés, a affirmé, en outre, le directeur de la santé.

Il a encore fait savoir de 22 millions DA ont été mobilisés sur le budget de la wilaya et 24 millions DA sur celui de la commune de Souk Ahras pour acquérir des générateurs d’oxygène et des concentrateurs au profit des malades de la Covid-19.

Quatre opérateurs économiques se sont également engagés à fournir des générateurs d’oxygène, a ajouté le même responsable qui a insisté sur le respect des mesures préventives et le lancement d’actions de désinfection des lieux et des espaces publics à travers les différentes communes de la wilaya.