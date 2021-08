Le procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt, Moussaoui Tarik, a insisté mardi lors d'une rencontre abordant la protection juridique du patrimoine forestier sur la nécessité de sensibiliser les citoyens aux mécanismes juridiques de protection des forêts contre les incendies.

M. Moussaoui a mis l'accent, dans ce sens, sur l'importance du rôle de la conservation des forêts, de la direction de l'environnement et des services de la sûreté de wilaya et de la gendarmerie nationale dans l’opération de sensibilisation des citoyens, notamment ceux pratiquant des activités professionnelles ou récréatives (camping) en milieu forestier, sur les mécanismes juridiques qui protègent le patrimoine forestier contre les incendies.

Il a appelé également à intensifier le travail de sensibilisation de proximité pour expliquer en détail les textes de loi qui réglementent les activités pratiquées dans les zones forestières, notamment le pâturage et l'exploitation du bois.

A ce titre, le procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt a abordé l'article 296 du code pénal qui prévoit à l'encontre des auteurs d'incendie de forêts une peine de 10 à 20 ans de prison, ainsi que l'article 296 bis qui stipule la peine capitale si l'incendie volontaire conduit à la mort d'une ou plusieurs personnes.

Cette rencontre, organisée par le parquet du tribunal de Tissemsilt, a vu la présence de responsables de la conservation des forêts, des directions de l'environnement, de la sûreté de wilaya et de la gendarmerie nationale.