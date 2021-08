Les cours du soja ont fortement reculé mardi à Chicago après un rapport américain sur la qualité des récoltes, entraînant un repli du cours du maïs et du blé. Selon le rapport hebdomadaire de l'USDA sur l'avancée des récoltes, les conditions de cultures du soja se sont nettement améliorées aux Etats-Unis, ce qui a jeté un froid sur les prix. "Les évaluations du rapport sont ressorties mieux que prévu pour le soja et cela a eu une conséquence baissière sur le marché", a indiqué Dan Cekander de DC Analysis. Le prix du blé à Chicago avait augmenté de 3,6% lundi. "En séance, il s'est échangé au-dessus des 7,30 dollars le boisseau, son niveau le plus élevé depuis cette vague de prix hauts au printemps dernier", rappelait Michaela Helbing-Kuhl de Commerzbank. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre a clôturé mardi en retrait de 0,68% à 7,2450 dollars contre 7,2950 dollars lundi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a baissé de 1,34% à 5,5175 dollars contre 5,5925 dollars à la précédente clôture. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu sur une nette baisse de 2,49% à 13,1975 dollars contre 13,5350 dollars lundi.