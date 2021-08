Les marchés européens ont terminé en modeste progrès mardi tandis que Wall Street a finalement affiché une solide hausse, après un passage express dans le rouge en raison d'inquiétudes face à la propagation du variant Delta.

La Bourse de Londres s'est adjugé 0,34%, celle de Milan a grappillé 0,02%, tandis que Francfort a légèrement reculé de 0,09%. Paris s'est démarquée, grâce aux performances de Stellantis et de Société Générale, et a gagné 0,72%.

La Bourse de New York, après un passage en territoire négatif peu après l'ouverture, a conclu solidement dans le vert inscrivant le S&P 500 à un record.

Le Dow Jones a gagné 0,80%, le Nasdaq, à coloration technologique, a avancé de 0,55%. Et l'indice élargi S&P 500, plus représentatif du marché américain, a avancé de 0,82% pour atteindre un nouveau sommet.

Les cours du pétrole ont reculé pour la deuxième séance d'affilée.

"Les craintes sur la propagation du variant Delta du coronavirus et la remise en cause de la croissance future ont fait baisser le pétrole", explique Pierre Bismuth, directeur général de Myria AM.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour l ivraison en octobre a perdu 0,65% à 72,41 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre a reculé de 0,98% à 70,57 dollars.

L'euro était quasi stable (-0,05% à 1,1864 dollar) par rapport au billet vert.

Le bitcoin perdait 2,20% ) 38.003 dollars.