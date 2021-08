L'euro reculait légèrement mercredi face au dollar américain avant la publication d'un rapport sur l'emploi du secteur privé américain, indice de l'état de ce marché avant la publication des données officielles vendredi.

L'euro cédait 0,10% à 1,1852 dollar pour un euro.

"Les données sur l'emploi du jour vont dicter la tendance du marché", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste.

L'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé sera publiée dans la journée.

Pour les cambistes, un bon indicateur signifie que la Banque centrale américaine (Fed) a potentiellement moins besoin de soutenir l'économie, et qu'elle peut envisager de remonter ses taux, ce qui rend le dollar plus attractif.

Mais "il faut bien comprendre qu'une seule donnée ne peut pas changer la politique de la Fed", assène Thu Lan Nguyen, analyste. Elle rappelle que même les membres de l'institution les plus prêts à normaliser leur politique monétaire évoquent deux rapports sur l'emploi consécutifs solides avant de pouvoir le faire.

Par ailleurs, le rapport ADP diffère parfois du rapport officiel sur l'emploi, qui sera publié vendredi.

Le taux de chômage de juillet pourrai t avoir encore reculé, à 5,6%, avec près d'un million d'emplois créés.