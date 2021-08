La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) va déployer virtuellement une mission d'observation électorale pour les prochaines élections générales en Zambie, en raison de la pandémie de COVID-19, a indiqué la SADC dans un communiqué.

En raison de la COVID-19 et des protocoles sanitaires en place en Zambie, la mission d'observation électorale de la SADC "engagera les parties prenantes de manière virtuelle durant les phases préélectorale, électorale et immédiatement postélectorale", selon la même source.

Lemogang Kwape, ministre botswanais des Affaires internationales et de la coopération, a été nommé à la tête de cette mission électorale virtuelle, a précisé le communiqué.

La mission sera composée de représentants des Etats membres de la Troïka de l'Organe de la SADC, à savoir le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, ainsi que de membres du Conseil consultatif électoral de la SADC, et sera soutenue par le secrétariat de l'organisation, a-t-il ajouté.

Les consultations virtuelles des parties prenantes devraient avoir lieu du 3 au 14 août, d'après le comm uniqué.