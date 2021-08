Trente-sept personnes ont été tuées mardi dans le centre du Mali dans la collision entre un bus et un camion, tandis qu'un autre accident de la route a fait 11 morts le même jour au Sénégal voisin. "37 morts et des blessés graves. C'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation routière survenu ce mardi à Zambougou, à 20 km de Ségou", a écrit le gouvernement malien sur Twitter. L'accroissement de la population et du nombre de véhicules, l'urbanisation et les intempéries aggravent encore le phénomène des accidents de la route. A Zambougou, un bus d'une compagnie locale de transports de passagers et un camion chargé de produits agricoles sont entrés en collision alors qu'il pleuvait, a dit le gouverneur de Ségou, Alassane Traoré. "La visibilité était mauvaise et la chaussée était mouillée à cause de la pluie abondante.

Notre camion n'a pu freiner à temps et en plus un pneu avant a éclaté", a dit un rescapé, membre du personnel qui conduisait le camion. La route reste le moyen de transport de marchandises et de personnes le plus utilisé au Mali, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest dénué d'accès à la mer. Au Sénégal voisin, le président Macky Sall a exprimé sur Twitter sa "douleur" à la suite d'un "terrible accident de la route" survenu mardi matin dans le nord du pays et qui a fait 11 morts. L'accident survenu à hauteur de la localité de Ndioum a été causé par "une collision entre deux cars", a indiqué un responsable des sapeurs pompiers.