ARTHROSE : TOUT CE QUI EST FAUX

- Il faut bouger le moins possible. Au contraire, il ne faut pas s'économiser et conserver une activité physique pour garder sa tonicité. C'est aussi l'un des moyens de prévenir l'arthrose. L'idéal : les sports dans l'eau, le rameur, le vélo... Pour ceux qui veulent commencer une activité physique, l'aide d'un kinésithérapeute est souvent précieuse.

- C'est un signe de vieillissement normal. Certes, l'arthrose est plus fréquente quand on vieillit, mais tout le monde n'en souffre pas. 35 % des arthrosiques ont commencé à avoir mal avant l'âge de 40 ans. Ce que l'on fait subir à ses articulations compte sans doute plus que l'âge.

- Plus les signes sont avancés à la radio, plus on a mal. Non. La douleur n'est pas toujours proportionnelle aux lésions observées en imagerie, surtout dans l'arthrose de la hanche. On peut être gêné pour marcher alors que, sur le cliché, les dégâts semblent peu importants. Et on peut avoir des signes d'arthrose sur sa radio et pas de douleur.

- Les genoux sont les plus touchés. Non. Chez les 65-75 ans, l'arthrose la plus fréquente touche la colonne vertébrale, y compris les cervicales. Viennent ensuite l'arthrose des mains (des doigts notamment) puis celles du genou et de la hanche.

ARTHROSE : TOUT CE QUI EST VRAI

- La douleur est le premier signe. Au début, elle apparaît plutôt en fin de journée, lorsque la personne est en mouvement. Puis par poussées pendant lesquelles elle est plus vive et s'accompagne d'un gonflement de l'articulation.

- La chaleur soulage les douleurs. Une bouillotte ou un cataplasme chauffant appliqués sur la zone douloureuse suffisent le plus souvent. Toutefois, certaines personnes préfèrent l'application de froid, notamment en période de crise. Il est alors utilisé pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et diminuer l'afflux de sang dans les articulations très enflammées (sous l'effet du froid, les vaisseaux se contractent).

- C'est une forme de rhumatisme. Oui. Cette atteinte des articulations d'origine mécanique est liée à l'accélération de la destruction du cartilage et à une diminution de sa capacité à se renouveler. L'os puis la membrane synoviale et enfin toute l'articulation se détériorent petit à petit.

- C'est une maladie génétique. Mais il faut aussi que ce terrain favorable soit associé à d'autres facteurs : surpoids, traumatismes (entorses à répétition mal soignées), sollicitations excessives (sport de haut niveau, couture, marteau-piqueur, clavier... ).