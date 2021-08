Pour soulager les articulations rendues douloureuses par l'arthrose, l'important c'est de bouger. Si les activités physiques sont toutes préférables à la sédentarité, certaines sont plus conseillées que d'autres. Ce sont celles qui font travailler le corps sans à-coups. On vous dit lesquelles. C'est parce qu'elle renforce la musculature que l'activité physique protège les articulations. "Les articulations doivent être stables et pour cela il faut de bons muscles pour les soutenir", précise le Pr François Rannou, rhumatologue et rééducateur à l'hôpital Cochin (Paris). Etre en bonne forme physique limite aussi les risques de traumatismes comme les entorses ou les luxations qui favorisent ensuite l'arthrose. Bouger régulièrement aide enfin à maintenir un poids stable. Le surpoids étant particulièrement mauvais pour les articulations des genoux. Mais que les non sportifs se rassurent, il n'est pas pour autant question de se lancer dans la préparation d'un marathon. "Pour la majorité d'entre nous, il s'agit avant tout de lutter contre la sédentarité" explique le professeur Rannou. Sédentarité que les confinements successifs ont renforcé depuis un an, pour le plus grand malheur de nos articulations !

La marche tonifie le corps des pieds à la tête

Accessible à tous, à tout âge, la marche entretient le corps en douceur. Elle stimule les muscles, intensifie l'élimination des toxines et prévient aussi l'usure des tissus articulaires.

Marcher une demi-heure par jour, d'un bon pas, sans rythme excessif suffit pour se muscler les jambes. Balancer les bras permet en outre de faire travailler les muscles des épaules, des bras et du dos. "Pour marcher, une simple paire de chaussures de sport suffit. Pour les adeptes de la marche plus sportive, toutes les marques proposent des chaussures de randonnée basses (dites également "à tige basse") sensiblement plus lourdes que les running, avec une semelle plus épaisse et cramponnée", explique le docteur Laurent Grange, rhumatologue au CHU de Grenoble. Pour bien faire, il faudrait faire chaque jour au moins 6000 pas et atteindre les 10 000 pas est encore mieux. Une marche de 30 minutes soit 2,5 km environ correspond à 4000 pas.

Le vélo assouplit les genoux

Moyen de transport idéal en ville comme à la campagne, le vélo est à pratiquer sans modération (mais avec un casque !). Son intérêt santé spécifique: il tonifie les muscles des jambes et renforce les ligaments qui deviennent ainsi plus souples, donc moins sujets aux tendinites. La force exercée au niveau des articulations notamment du genou est bien plus faible que celle exercée lors de la course. Donc on ne se fait pas mal si on a les genoux fragiles, d'autant qu'on a désormais la possibilité de rouler sur un vélo à assistance électrique. Le vélo d'appartement est aussi une très bonne solution. Evitez juste de longues séances lorsque vous avez des poussées douloureuses au niveau des mains, car vous auriez du mal à bien tenir le guidon.

La natation muscle en douceur

Aller à la piscine une fois par semaine est recommandé.. En effet, grâce à l'eau qui porte, tous les muscles et les articulations du corps travaillent sans être traumatisés. La natation est accessible à tous, quels que soient l'âge, le poids, ou encore la condition physique. Si vous habitez près de la mer, profitez-en dès que la température de l'eau est supportable car l'eau de mer soulage davantage le poids du corps. Deux restrictions cependant : ne pas pratiquer la brasse papillon quand on souffre de la colonne vertébrale ou des lombaires, ni le crawl quand l'arthrose touche les cervicales.

3 exercices à faire chez vous

Pour les genoux : muscler les quadriceps. Debout, dos plaqué contre un mur, les talons à une quinzaine de centimètres de la plinthe, se laisser glisser jusqu'à ce que les cuisses soient à angle droit, comme si on était assise sur une chaise invisible (à moduler selon la douleur). Maintenir la position en statique pendant 20 secondes puis se redresser. Recommencer 20 fois.

Pour la hanche : renforcer les fessiers. À quatre pattes par terre, les bras dans le prolongement des épaules, soulever la jambe droite fléchie à 90°, comme si le genou était pris dans un plâtre, jusqu'à ce que la cuisse soit à l'horizontale.

Garder les bras tendus et aspirer son nombril tout en continuant de respirer calmement. Maintenir cette position 10 secondes, puis reposer la jambe fléchie au sol. Faire de même avec la jambe gauche. Recommencer l'exercice 10 fois.

Pour le cou : garder la souplesse. Debout, jambes légèrement écartées, incliner la tête afin que le menton touche la poitrine, puis la renverser en arrière autant que possible et la redresser. Tourner lentement la tête sur l'épaule droite, puis sur l'épaule gauche. Enfin, incliner la tête sur le côté droit puis gauche, comme si l'oreille devait toucher l'épaule. Faire chacun des exercices dix fois, recommencer la série trois fois.