La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou a donné lundi le coup d'envoi de caravanes de solidarité chargées de produits de consommation et de santé, au profit des catégories sociales vulnérables et nécessiteuses dans plusieurs communes de la wilaya d'Alger, sous le slogan "Solidarité continue".

A cette occasion, Mme Krikou a indiqué que cette opération, organisée en coordination avec le ministère du Commerce et la Direction générale de la Protection civile, sous la supervision du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, visait à acheminer des aides de consommation et de santé aux personnes nécessiteuses et à assurer la prise en charge psychologique, sanitaire et sociale à ces catégories vulnérables.

Elle a également ajouté que les cellules de proximité relevant du secteur de la solidarité veilleraient, à travers ces caravanes, à garantir la prise en charge psychologique, sanitaire et sociale à ces catégories, et ce en coordination avec les services de la Protection civile, qui se chargeront des opérations de sensibilisation de ces catégories à la nécessité de se faire vacciner afin de prévenir contre la pandémie de Covid-19.

De son côté, le Sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour a salué cette initiative, précisant que le rôle de la Protection civile dans ces caravanes de solidarité consistait à mener des opérations de sensibilisation de ces catégories vulnérables à la nécessité de la vaccination.

Et de souligner que la Protection civile s'attèlera à démentir les désinformations colportées sur les réseaux sociaux au sujet du vaccin, qui reste, a-t-il dit, le meilleur moyen de prévention contre la pandémie.