Quatre personnes sont décédées par noyade en mer durant les dernières 24 heures, dont trois dans des zones rocheuses dans quatre wilayas du pays, selon un bilan rendu public lundi par les services de la Protection civile.

Les servies de la Protection civile ont fait état de quatre cas de décès par noyade en mer, dont trois dans des zones rocheuses, (2 à Tipasa et 1 à Oran), alors que la quatrième victime a trouvé la mort dans un barrage d'eau à Oued Sidi Cherif (dans la daïra et commune Ouled Farés) dans la wilaya de Chlef.

Les éléments de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 139 interventions, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, enregistrant 162 blessés. En outre, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de quatre incendies urbains, industriels et divers signalés à Oran, Ouargla, Adrar et Mascara, faisant état du décès d'une personne suite à un incendie qui s'est déclenché dans une maison dans la commune d'El Mohamadia wilaya de Mascara.

Ils ont également secourus à Oran, six personnes incommodées par la fumée suite à un incendie de câbles électriques au niveau des escaliers d'un immeuble dans la daïra Boutlelliss.

Par ailleurs, l'intervention du dispositif mis en place par la Protection civile dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt et récolte, a permis l'extinction de 21 incendies dans les wilayas de Oum Bouaghi, Bejaïa, Blida, Tizi-Ouzou, Skikda, El Tarf, Khenchla, Naâma et Ghardaïa, causant des dégâts estimés à 83.5 hectares du couvert végétal dont 51.5 hectares de forêts, 13 hectares de maquis,19 hectares broussailles, ainsi 1700 bottes de foin, 641 arbres fruitiers, et 78 palmiers.