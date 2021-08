L'Algérienne Imane Khelif (60 kg) a été éliminée en quarts de finale du tournoi de boxe des Jeux olympiques de Tokyo, après sa défaite devant l'Irlandaise Harrington Kellie Anne (5-0), mardi à l'Arena de Kokugican.

L'Algérienne de 22 ans qui termine ainsi à la 5e place de ces JO de Tokyo, n'a pu résister face à l'Irlandaise (31 ans), championne du monde 2018.

En 8es de finale, Khelif Imane (60 kg) avait pris le dessus sur la Tunisienne Meriem Homrani.

C'est la dernière algérienne engagée dans ce tournoi olympique, après l'élimination dès le premier tour des ses coéquipières Boualem Roumaissa (51 kg) et Ichrak Chaib (75 kg). Chez les messieurs, Abdelhafid Benchabla (91 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Houmri (81 kg) et Mohamed Flissi (52 kg) ont été sortis en 8es de finale.

Huit boxeurs algériens (5 messieurs et 3 dames) ont pris part aux JO de Tokyo. Treize finales figurent au programme de la compétition (8 masculines et 5 féminines). Les demi-finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 août. Les finales se dérouleront les 7 et 8 août.