Le milieu offensif de la JS Kabylie Koceila Boualia (20 ans), a prolongé pour quatre saisons, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, lundi sur sa page officielle Facebook.

"La JSK a le plaisir d'annoncer un nouvel engagement du jeune prodige du club Koceila Boualia. Le milieu offensif a paraphé un nouveau contrat de quatre ans. Félicitations et toute la réussite pour l'enfant d'Aïn El-Hammam", a indiqué la JSK dans un communiqué. La direction de la JSK devra user d'un discours persuasif pour convaincre les joueurs en fin de contrat, pour prolonger leur aventure chez le club phare de la Djurdjura.

Ainsi, le président du club Chérif Mellal a proposé de nouveaux contrats, assortis de revalorisation salariale, au gardien de but Oussama Benbot, ainsi qu'aux deux défenseurs Badreddine Souyad et Ahmed Aït Abdesslam. L'excellent parcours réalisé par la JSK en Coupe de la Confédération, conclu par une finale perdue face aux Marocains du Raja Casablanca à Cotonou (2-1), a fini par hausser la cote des joueurs, convoités aussi bien en championnat national qu'à l'étranger.

L'attaquant Rezki H amroune a préféré changer d'air cet été, trois ans après son arrivée en provenance de l'ASC Saint-Apollinaire (France). Il dispose de plusieurs offres à l'étranger et devrait s'engager avec un club de la Ligue 2 française, sauf revirement de situation.