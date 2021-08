Le bureau de la wilaya de Sétif de l’Association des oulémas musulmans algériens (AOMA) distribuera au cours de cette semaine 70 kits de respiration et 600 filtres pour les appareils de respiration au profit de plusieurs hôpitaux de la wilaya, a-t-on appris lundi auprès de cette association.

L’opération s’inscrit dans le cadre des actions de solidarité menées par cette association depuis le début de la crise sanitaire induite par l’épidémie de la Covid-19 pour soutenir les hôpitaux et assister les staffs médicaux, notamment en cette période qui connaît une augmentation du nombre de patients nécessitant de l’oxygène, a affirmé à l’APS le président du bureau de wilaya de l’association, Moussa Mili Ces kits, dont la distribution sera effectuée suivant un calendrier fixé en coordination avec la direction locale de la santé et de la population, comprennent des équipements de respiration modernes, a indiqué la même source qui a souligné que ces équipements seront octroyés au profit du CHU Mohamed Abdenour Saâdna et des établissements publics de santé de proximité de plusieurs communes dont Ain A zel, Ain Oulmène, Ain Kebira et Beni Ourtilene.

Cette initiative qui a été précédée par des actions similaires "contribue à diffuser la culture de la solidarité et à renforcer l’unité du peuple en cette conjoncture sanitaire que traverse le pays", a assuré M. Mili.

L’Association des oulémas musulmans algériens de Sétif a distribué 200 kits de respiration en deux lots de 80 et 120 ainsi que 5.000 masques à oxygène à haute concentration au profit de plusieurs hôpitaux depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 et acquis également un appareil de radiographie numérique au profit du service de réanimation du CHU Mohamed Abdenour Saâdna, a-t-on rappelé.