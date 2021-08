Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche, un message de condoléances au président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, suite au décès du ministre sahraoui de la Sécurité et de la Documentation, Abdallah Lahbib Bilal.

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali, suite au décès du ministre de la Sécurité et de la Documentation, le défunt Abdallah Lahbib Bilal, éminent cadre et un des enfants du peuple sahraoui", lit-on dans la page Facebook de la Présidence de la République.

Le président de la République a exprimé "à la famille du défunt et au peuple sahraoui frère", ses "condoléances les plus attristées et sa sincère compassion, priant Dieu le Tout puissant de les assister en cette douloureuse épreuve".