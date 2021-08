Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé dimanche que la coopération avec le secteur de la Poste et des Télécommunications avait permis des avancées "considérables" dans le domaine du numérique qu'il a estimé l'un des défis les plus importants pour son secteur.

Lors d'une réunion d'évaluation du partenariat entre les deux secteurs, M. Benziane a précisé que la coopération continue et la coordination entre l'Enseignement supérieur et la Poste et les télécommunications "a permis de faire des avancées considérables dans le domaine du numérique, un des défis de l'Enseignement supérieur grâce à davantage de projets concrétisés dans ce cadre" a-t-il dit, ajoutant que ce partenariat permettra à son secteur "d'adopter un nouveau mode de travail".

Le ministre a souligné que cette coopération aurait des répercussions positives sur le mode de comportement des enseignants, des chercheurs, des étudiants et de la société dans son ensem le, dont la demande augmentera en vue de répondr e à ses besoins en matière de transactions électroniques, au regard de leurs effets positifs en termes du gain de temps et de réduction des coûts.

En outre, M. Benziane a rappelé la signature de deux accords entre les deux secteurs en septembre 2020 et d'un autre en février dernier, ce qui a permis d'imprimer une nouvelle dynamique au domaine de la recherche à travers le soutien technologique apporté par le ministère de la Poste et des Télécommunications en matière de renforcement des installations et des réseaux de télécommunications.

Le ministre a affirmé, à ce propos, que le secteur de l’Enseignement supérieur sera, dans la prochaine étape, "la locomotive du développement dans le pays" de par les missions qui lui sont assignées dans la formation, à travers la préparation des compétences qui répondent aux exigences réelles et objectives du développement durable à l'ère du numérique.

De son côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, a réaffirmé dans son allocution, la disposition de son département ministériel à accompagner les universités et les instituts supérieurs et à promouvoir l’enseignement supérieur, ajoutant que la rencontre d’aujourd’hui, n’est qu’une affirmation de la volonté de poursuivre le travail à consolider le partenariat bilatéral. Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation des résultats issus de la signature des deux accords qui visent à consolider le débit internet et l’entame du paiement électronique des droits d’inscription relatifs aux inscriptions universitaires des nouveaux étudiants.

A ce titre, la Directrice générale par intérim d’Algérie Poste, Baya Hannoufi a affirmé que ce partenariat a permis aux nouveaux étudiants lauréats du Bac en 2020, d’ouvrir 12.259 comptes CCP à distance et qu’une nouvelle application a été mise à leur disposition, en vue du paiement électronique des droits des inscriptions universitaires, d’autant que le nombre des étudiants ayant recouru à cette application s’élève à 98199 étudiants.

Le secteur de la Poste s’emploie à généraliser l’opération pour les nouveaux étudiants lauréats du bac session 2021, sans recourir au paiement classique.