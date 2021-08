Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, dimanche dans un communiqué, l'ouverture prochaine d'un portail électronique: "CCP-Nat" pour les nouveaux bacheliers permettant l'ouverture d'un compte CCP et la demande d'une carte Edahabia.

Dans le cadre de la concrétisation de la convention conclue entre le ministère de la Poste et des Télécommunications, "le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tient à informer l'ensemble des nouveaux bacheliers de l'ouverture prochaine d'un portail électronique: CCP-Nat permettant l'ouverture d'un compte CCP et la demande d'une carte Edahabia, utilisé pour le versement des frais d'inscription durant la phase d'inscription finale qui aura lieu entre 4 et le 9 septembre, précise le communiqué.

"Les frais d'inscriptions pourront être versés via une carte Edahabia d'un parent ou d'un proche", note la source, affirmant que "les inscriptions finales seront effectuées uniquement via internet, notamment le versement des frais d'inscription. Les résultats d'orientation devront être annoncés le 8 août 2021".

Par ailleurs, le ministère a souligné qu'"à la lumière de la conjoncture exceptionnelle sans précédent imposée par la pandémie de la covid-19 et dans le cadre de la simplification des procédures spécifiques aux prestations universitaires, notamment le dossier des primes universitaires, les nouveaux bacheliers ne sont pas tenus de présenter une attestation de non-imposition étant donné qu'elle sera prise en charge par l'administration des oeuvres universitaires en coordination avec la direction des impôts concernant ce document pour la finalisation de ce dossier.

Cette procédure sera également appliquée lors du renouvellement des dossiers pour les anciens étudiants, conclut la source.