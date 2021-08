La direction de la santé et de la population de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a réservé 390 lits pour les patients infectés par le Coronavirus afin de faire face à toute éventualité, a-t-on appris dimanche auprès de la DSP.

Les lits sont répartis entre le CHU Dr.

Abdelkader Hassani (200 lits) et l'Etablissement public hospitalier (EPH) Dahmani Slimane (100 lits), alors que le Centre régional anti cancer (CAC) Dr.

Tidjani Heddam, l’Etablissement hospitalier mixte de Tabia et l'Etablissement public hospitalier (EPH) "Yemloul Djaafar" de Ben Badis ont été dotés de 30 lits chacun, à savoir les 90 lits restants, a-t-on indiqué à la cellule d'Information et de la communication de la DSP.

Face à la situation épidémiologique actuelle et dans le cadre des mesures préventives décidées par le comité de wilaya chargé de coordonner l'activité sectorielle pour la prévention contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 lors des réunions des 14 et 26 juillet derniers, de nouveaux services hospitaliers ont été aménagés et dotés d'un nombre important de lits afin d'assurer une plus grande capacité d'accueil, a-t-on fait savoir.

Concernant l'approvisionnement en oxygène médical, la même source a souligné que cette opération est soumise à une "organisation et coordination" régionales suivant un fichier des besoins de 16 wilayas dans l'Ouest du pays, dont Sidi Bel-Abbès, signalant qu'actuellement, 4 000 litres d'oxygène et de gaz médicaux sont expédiés journellement aux établissements hospitaliers de la wilaya.

La DSP salue également l'élan de solidarité manifesté par un nombre important de bienfaiteurs de la wilaya pour prêter main forte aux établissements hospitaliers et contribuer volontairement au financement de l’opération d'acquisition d'un générateur d'oxygène et de concentrateurs d'oxygène individuels.

Par ailleurs, des efforts sont déployés pour intensifier et accélérer le rythme de vaccination contre Covid-19, à travers 56 points et unités de vaccination répartis à travers la wilaya.

De nouvelles unités de vaccination seront installées au niveau de la salle omnisports du complexe "24 février 1956" et du Centre de lutte contre le cancer (CAC), ainsi que l'unité mobile encadrée par les Unités de protection civile qui sillonne actuellement la wilaya.