Les marchés des actions repartaient à la hausse lundi, optimistes en attendant une série d'indicateurs économiques et l'approbation du plan d'infrastructures américain.

La Bourse de Paris prenait 0,92%, Londres 0,96%, Francfort 0,38% et Milan 0,79%.

En Asie, les marchés ont également rebondi en dépit de l'inquiétude grandissante en Chine concernant la propagation du variant Delta.

Un confinement a été décidé pour des centaines de milliers de personnes dans le Jiangsu ou non loin de Pékin, et des campagnes de test dans plusieurs agglomérations sont effectuées.

Hong Kong a pris 1,06%, Shanghai 1,97% et au Japon, Tokyo a gagné 1,82%.

Selon Jeffrey Halley, analyste, les investisseurs entament la semaine dans l'optique "d'acheter la baisse", à savoir profiter de la baisse de cours de la semaine dernière pour racheter des titres en faisant de bonnes affaires.

Vendredi, la Bourse de New York avait conclu en baisse, les valeurs technologiques ayant été entraînées vers le bas par des perspectives de vente décevantes d'Amazon.

Le moral des investisseurs est par ailleurs soutenu par les "progrès effectués ce week-end aux Et ats-Unis sur la question de la réforme de l'infrastructure ainsi que la détente sur la question de la régulation chinoise", explique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Les sénateurs américains ont achevé dimanche l'examen d'un gigantesque plan d'investissements dans les infrastructures de 1.200 milliards de dollars et devraient l'approuver dans les prochains jours, selon le chef de la majorité démocrate au Sénat.

Côté indicateurs, le marché surveillera les indices PMI et ISM de l'activité industrielle dans plusieurs pays.

L'activité manufacturière est notamment tombée en Chine en juillet à son plus bas niveau depuis 15 mois, selon l'indice PMI du cabinet IHS Markit.

Son expansion a également a un peu ralenti en juillet tandis que la hausse des prix des achats par les fabricants est au plus haut depuis plus de dix ans, selon le même cabinet.