Le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a examiné à Addis-Abeba les opportunités du partenariat bilatéral dans le domaine du transport aérien avec le Président Directeur-général (PDG) de la compagnie Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam .

M. Lamamra a fait état, dans un tweet, d’un entretien avec le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines, M. Tewolde Gebremariam, portant sur l'examen des opportunités de partenariat bilatéral dans le domaine de transport aérien, notamment l'ouverture d'une ligne directe entre Addis-Abbeba et Alger et la promotion des échanges entre l'Algérie et les pays africains".

Ramtane Lamamra a entamé mercredi une visite de travail de deux jours en Ethiopie, en qualité d’Envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.