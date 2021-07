Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a tenu, mercredi au siège du ministère, une réunion avec un nombre important d’investisseurs dans le domaine de l’aviation civile et du transport maritime, au cours de laquelle il a décidé la création d’une cellule d’écoute regroupant tous les secteurs concernés pour le suivi et la coordination des initiatives d’investissement, a indiqué le ministère.

Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement privé dans le domaine de l’aviation civile et du transport maritime, et en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant la promotion des exportations, la maîtrise du commerce extérieur et l’arrêt de la fuite de devises à l’étranger, M. Bekkaï a présidé avec le président du Conseil national économique, social et environnemental d’Algérie (CNESE), Rédha TIR, en présence de cadres du ministère, une rencontre avec un nombre important d’investisseurs privés activant dans le secteur, précise le ministère des Transports sur sa page Facebook.

La séance de la matinée a été consacrée à l’écoute des sociétés et entreprises d’investissement dans le domaine de l’aviation civile et à l’examen des contraintes administratives et organisationnelles. A ce propos, M. Bekkaï a affirmé que "le capital privé est un levier de l’économie nationale et l’encouragement de l’investissement privé est au cœur de la stratégie de l’Etat qui ne ménage aucun efforts pour aplanir les contraintes administratives et juridiques à l’effet de faciliter l’accès des privés à ce domaine vital", ajoute la même source.

La séance de l’après-midi a été consacrée aux investisseurs privés dans le domaine du transport maritime qui ont présenté plusieurs projets et soulevé les problèmes et difficultés rencontrées sur le terrain. M. Bekkaï a assuré, dans ce sens, ses interlocuteurs de "l’accompagnement du ministère et son appui à toutes les initiatives d’investissement, en s’imprégnant des expériences mondiales pionnières". Pour sa part, M. Tir s’est félicité de cette réunion, soulignant l’importance du transport "une importante industrie réseau qui attire les projets", plaidant davantage pour des prestations locales qu’extérieures.

Au terme de la réunion, le ministre des Transports a rassuré les investisseurs privés activant dans le domaine des transports, affirmant qu’il "suivra personnellement tous les dossiers déposés au niveau du ministère et veillera à leur trouver des solutions rapides".

Le ministre a décidé également "la mise en place d’une cellule d’écoute regroupant tous les secteurs pour assurer le suivi et la coordination pour gagner du temps et accélérer le rythme de croissance", conclut le document.