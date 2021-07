La laiterie "Soummam" (Bejaia) a décidé, en guise de solidarité et contribution à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, de financer dix stations de production d’oxygène à travers le territoire national, a indiqué, jeudi, un communiqué-appel de l’entreprise.

L’appel de l'entreprise localisée dans la zone industrielle de Taharacht à Akbou, est adressé autant aux organismes sanitaires privés que publics, engagés dans cette opération de lutte contre la pandémie, mais qui manquent de moyens pour concrétiser leurs objectifs, est t-il souligné dans le communiqué.

Soummam, confirme, en fait, son caractère de société citoyenne et qui par le passé a eu déjà à se distinguer par diverses actions stratégiques au profit du secteur de la santé, rappelle-t-on.

Lors de la première vague de la pandémie, cette entreprise a entre autres distribué, une flopée de matériels indispensables, des moyens de protections et surtout équipés en ambulances médicalisées tous les EPH de la wilaya de Bejaia.

Dans cet ordre d’idée, inhérente à la solidarité et à la lutte contre la covid-19, une autre entreprise sise à Bejaia à savoir la SNC Boudiab, a exprimé sa volonté de financer à elle seule, une station de génération d’oxygène au profit du CHU de Bejaia.

Son patron l’a annoncé sur les ondes de la radio locale, estimant que le devoir de son entreprise est d’être aux côtés des citoyens.

Une large chaîne de solidarité s’est déjà mise en place depuis, lundi dernier, pour ce projet, réussissant à rassembler une cagnotte considérable que d’aucuns espèrent voir affectée à l’achat d’une installation identique au profit de l’hôpital Frantz Fanon.