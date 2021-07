Quatre concentrateurs d’oxygène d’une capacité de 5.000 litres chacun ont été acquis dernièrement au profit de quatre établissements sanitaires dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris mercredi du directeur de l’administration locale par intérim, Mohamed Mekadm.

En exposant un rapport sur le budget supplémentaire de l’année en cours lors des travaux de la première session de l’Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Mekadim a indiqué que ces concentrateurs, acquis au titre du budget supplémentaire de l'exercice en cours, seront bientôt installés au niveau des établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj Bounaama et l’établissement hospitalier spécialisé mère-enfant du chef-lieu de wilaya.

Ces structures d'un coût de 50 millions DA contribuent à sécuriser les besoins en urgence de ces établissements de santé en oxygène médical, surtout celui destiné au traitement des cas atteints du coronavirus, a fait savoir le même responsable.

En outre, 22 millions DA ont été alloués pour l’acquisition d’une centrale de production d’oxygène de 22 mètres cubes au titre du budget supplémentaire de l’exercice en cours, en plus de 2 millions DA pour l’apport de bouteilles d’oxygène pour doter les EPH de la wilaya.

Par ailleurs, M. Mekadim a fait part de l’affectation de 5 millions DA du même budget pour équiper des logements de fonction réservés aux médecins spécialistes qui seront affectées aux établissements de santé de la wilaya avant la fin de l’année en cours.

Le budget supplémentaire de la wilaya de l’exercice 2021, qui a été approuvé par tous les membres de l’APW, s’élève à 4,1 milliards DA.

L’ordre du jour de la première session ordinaire de l’APW a examiné le budget supplémentaire de la wilaya pour 2021 et la situation du secteur des ressources en eau.