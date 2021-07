Une bande criminelle constituée de 10 individus, spécialisée dans le vol de câbles en cuivre, a été démantelée par les éléments de la Police judiciaire de la sureté de wilaya d’El-Oued, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps sécuritaire.

Agissant suite à des plaintes de citoyens faisant état du vol au niveau de leurs exploitations agricoles de câbles en cuivre utilisés dans les lignes d’électricité, les policier ont mis en place un plan sécuritaire susceptible d’identifier et d’arrêter les suspects. Les investigations approfondies sur la base de traces de pas et d’indices relevés au niveau des exploitations agricoles ciblées, ont conduit à identifier les suspects, une dizaine d’individus activant dans le cadre d’une bande criminelle activant à travers le pays et spécialisée dans le vol de câbles en cuivre et autres objets ferreux destinés à la construction, a précisé la source. Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal d’El-Oued qui a ordonné leur placement en détention provisoire pour association de malfaiteurs, vol et escroquerie, a-t-on signalé.