Les représentants algériens engagés dans les prochaines éditions de la Ligue des champions et Coupe de la Confédération seront connus le 10 août, en prenant en considération le classement arrêté sur la base de la règle de l'indice des matchs disputés et points récoltés, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

La décision a été prise jeudi, lors de la réunion statutaire du Bureau fédéral (BF) qui s'est déroulée à Alger sous la présidence d'Amara Charaf-Eddine, patron de la FAF. "Les deux premiers au classement prendront part à la Ligue des champions, alors que le troisième et le détenteur de la Coupe de la Ligue participeront à la Coupe de la Confédération. Dans le cas où le détenteur de la Coupe de la Ligue finira sur le podium du championnat, le finaliste sera le second représentant algérien en Coupe de la Confédération", a précisé la FAF dans un communiqué, soulignant qu'elle publiera "plus de détails sur la règle de l'indice prochainement". Dans un récent communiqué, le Comité exécutif (CE) de la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué que le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué "au plus tard" le 15 août, soit avant la fin du championnat, fixée à la troisième semaine d'août.

Au terme de la 34e journée, le CR Belouizdad est aux commandes avec 66 points, soit quatre longueurs d'avance sur ses poursuivants directs, l'ES Sétif et la JS Saoura, qui comptent 62 points chacun. Le Chabab compte un match en moins à disputer vendredi à domicile (17h45) face à la JS Kabylie (22e journée). La formation kabyle aura à disputer trois autres matchs de mise à jour. Enfin, le BF a fixé du 6 août au 20 octobre la période des transferts d'été, sans toutefois dévoiler la date du coup d'envoi de la prochaine saison 2021-2022.