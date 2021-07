La 35e journée du championnat de Ligue 1 de football, fixée initialement au mardi 3 août, est reportée au lundi 9 août, a indiqué le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar.

Le match de la mise à jour de la 26e journée entre l'USM Alger et la JS Kabylie, a été avancé au mardi 3 août au lieu du 6 août, a précisé Medouar sur les ondes de la radio nationale. La rencontre JS Kabylie - WA Tlemcen, comptant pour la mise à jour de la 27e journée, se jouera, quant à elle, le vendredi 6 août. A l'issue de ces changements, les représentants algériens engagés dans les prochaines éditions de la Ligue des champions et Coupe de la Confédération seront connus le 9 août, au terme de la 35e journée, en prenant en considération le classement arrêté sur la base de la règle de l'indice des matchs disputés et points récoltés.

Dans un récent communiqué, le Comité exécutif (CE) de la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué que le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué "au plus tard" le 15 août. Au terme de la 34e journée, le CR Belouizdad est aux commandes avec 66 points, soit quatre longueurs d'avance sur ses poursuivants directs, l'ES Sétif et la JS Saoura, qui comptent 62 points chacun. Pour rappel, la FAF a fixé au samedi 23 octobre prochain, le coup d'envoi de la nouvelle saison 2021-2022, avec une formule d'une seule poule de 18 clubs en aller et retour.