Le taux d'inflation en Allemagne a grimpé à 3,8% en juillet, la plus forte augmentation depuis 1993, selon les résultats provisoires publiés jeudi par l'Office fédéral des statistiques (Destatis).

La poursuite de la hausse du taux d'inflation est notamment due à un effet de base résultant de la réduction temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en juillet 2020 dans le cadre du plan de relance post-COVID-19, a noté Destatis. L'introduction du prix du CO2 dans les secteurs des transports et du logement, laquelle stipule une redevance de 25 euros par tonne de dioxyde de carbone émise depuis le début d'année, compte également parmi les effets à l'origine de la reprise de l'inflation en Allemagne. Les prix de l'énergie en juillet, y compris l'énergie domestique et les carburants, ont même augmenté de 11,6% d'une année sur l'autre après avoir montré les premiers signes de ralentissement le mois précédent. Dans le même temps, a noté Destatis, les loyers et les services en Allemagne ont continué à monter modérément avec une augmentation des prix de 1,3 % et 2,2 % d'une année sur l'autre respectivement. "Les taux d'inflation vont continuer à augmenter fortement à court terme", avait de son côté déclaré la semaine dernière Jens Weidmann, président de la Deutsche Bundesbank, la banque centrale allemande.

Les experts de la banque ont prévu des taux d'inflation mensuels pouvant atteindre 5% vers la fin de l'année.