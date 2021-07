L'Algérien Hicham Bouchicha, a été éliminé dès le premier tour du 3000 m steeple des Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo (23 juillet - 8 août), en terminant la course à la dernière place, vendredi au stade national de Tokyo.

Engagé dans la 2e série, le coureur algérien a bouclé l'épreuve avec un chrono de 8:44.75, loin derrière le trio de tête : le Kenyan Kibiwot (8:12.25), l'Ethiopien Wale (8:12.55), et l'Italien Abdelwahed (8:12.71).

Par ailleurs, Abdelmalik Lahoulou s'est qualifié pour les demi-finales du 400m haies un peu plus tard, en ouverture des épreuves d'athlétisme des JO-2020.

Le natif de Jijel a terminé la première série à la 3e place avec un temps de 48.83, derrière le Qatari A. Samba (48.38) et le Brésilien A. Dos Santos 48.42.

Lahoulou sera au rendez-vous dimanche pour tenter de valider son billet pour la finale. Il sera engagé dans la 3e et dernière série, dont le coup d'envoi est prévu à 13h25 (algériennes).