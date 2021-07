Les nageurs algériens, Oussama Sahnoune et Amel Melih, ont été éliminés dans les séries de l'épreuve du 50m nage libre des JO-2020, disputées vendredi au Centre aquatique de Tokyo.

Engagé dans la 7e série, Sahnoune a terminé la course à la 8e et dernière place avec un chrono de 22.61, alors que la première place est revenue à l'Ukrainien Bukhov (21.73).

Au classement général des dix séries de qualification, l'Algérien, dont c'est la 2e participation à une compétition olympique, a terminé à la 37e place sur 73 nageurs engagés.

De son côté, Amel Melih, a terminé à la 4e place de la 7e série avec un temps de 25.77, alors que la première place est revenue à la Colombienne Arcila Hurtado (25.41).

La nageuse algérienne a terminé à la 35e place au classement général sur un total de 81 nageuses.

Il s'agit du deuxième échec dans ces JO-2020 pour Sahnoune et Melih, également éliminés dès le premier de l'épreuve du 100 nage libre.

Outre Oussama Sahnoune et Amel Melih, la natation algérienne est représentée aux JO de Tokyo par Souad Cherouati sur le 10 km en eau libre.