Les rameurs et véliplanchistes algériens, spécialités "aviron deux de couple (poids léger) et voile RS:X", ont baissé pavillon jeudi aux JO-2020 de Tokyo, en terminant au bas du classement de leurs épreuves respectives, au cours d'une 6è journée marquée par l'élimination de deux autres boxeurs algériens. En aviron, les deux rameurs algériens Sid-Ali Boudina et Kamel Aït Daoud ont terminé à la cinquième place de la finale C, réalisant un temps de 6:41.62, alors que la première place de cette course comptant pour le classement général est revenue aux Portugais (6:24.44), devant les Chiliens (6:31.97) et les Vénézuéliens (6:36.37).

La course a regroupé six bateaux.

La médaille d'or de l'épreuve a été décrochée par les Irlandais (6:06.43), devant les Allemands, médaillés d'argent (6:07.29) et les Italiens, médaillés de bronze (6:14.30), à l'issue de la finale A disputée la matinée.

L'aviron algérien a été représenté aux JO de Tokyo par le duo Boudina et Aït Daoud.

Dans la discipline de la voile, la prestation algérienne a été également terne, puisque les véliplanchistes Hamza Bouras et Amina Berrichi ont terminé à la dernière place au classement général de la spécialité RS:X, à l'issue de la quatrième et dernière journée des qualifications, disputée jeudi à Kamakura.

A l'issue de la 12e et dernière course des qualifications, Bouras a terminé à la 25e et dernière place, alors que le Néerlandais Badloe Kiran a pris la 1re place, devant le Polonais Piotr Myszka et le Français Thomas Goyard. Chez les dames, Berrichi a terminé à la 27e et dernière place. Les finales de l'épreuve RS:X auront lieu samedi à Enoshima.

Les véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza Bouras étaient les deux seuls Algériens qualifiés aux JO de Tokyo.

De leur côté, les boxeurs algériens continuent de manger leur pain noir avec l'élimination, jeudi, de deux nouveaux pugilistes en huitièmes de finale.

Dans la catégorie des +91 kg (super-lourd), Chouaib Bouloudinats (34 ans) s'est logiquement incliné (5-0) face à l'Américain Richard Torrez Jr, de 12 ans son cadet.

Avant lui, son coéquipier Younes Nemouchi (poids moyen) a été battu par arrêt de l'arbitre au 1er round devant le Philippin Eumir Marcial.

Ces deux éliminations viennent s'ajouter à celles enregistrées précédemment par leurs coéquipiers Mohamed Houmri (mi-lourd), Abdelhafid Benchabla (lourd), Ichrak Chaib (moyen) et Roumaysa Boualam (mouche).

Vendredi, Imane Khelif (léger) se mesurera à la Tunisienne Mariem Homrani en 8es de finale, alors que le dernier pugiliste algérien engagé dans ces joutes olympiques sera Mohamed Flissi (mouche).

Il affrontera en 8es de finale, samedi, le Philippin Carlo Paalam.