La Palestine a condamné le meurtre de deux Palestiniens, dont un enfant, par des soldats israéliens en Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué publié jeudi. La Palestine "condamne les crimes sans fin d'Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie sans aucune mise en danger pour les soldats", indique le communiqué.

Ce communiqué fait référence au meurtre d'un Palestinien âgé de 41 ans mardi près du village de Beita dans le nord de la Cisjordanie, ainsi que le meurtre mercredi d'un jeune garçon de 11 ans près de la ville d'Al Khalil dans le sud de la Cisjordanie.

Le communiqué appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre les mesures nécessaires pour obliger l'entité sioniste à respecter le droit international et le droit humanitaire international sans délai, ainsi que pour offrir une protection internationale au peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza.

Il appelle également la Cour pénale internationale à "ouvrir immédiatement des investigations sur les infractions et les crimes de l'occupation (israélienne) contre le peuple palestinien".

Dans un communiqué publié lundi, le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a déclaré que les attaques de soldats israéliens et de colons contre des Palestiniens en Cisjordanie s'étaient intensifiées ces derniers jours.