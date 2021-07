Le parti "Il y a un tel peuple" (ITP), arrivé en tête aux élections du 11 juillet, va être chargé vendredi de former le gouvernement en Bulgarie, a annoncé le président, qui pousse à une sortie de crise. "Le pays est confronté à des défis exigeant la formation d'un gouvernement le plus vite possible", a déclaré le chef de l'Etat Roumen Radev, alors que le vainqueur peine à dégager une majorité claire. "Il est temps que les Bulgares apprennent le nom de leur Premier ministre", a-t-il ajouté devant des journalistes, tandis que ce pays de l'Union européenne (UE) est dans l'impasse. Après des manifestations historiques contre la corruption supposée du Premier ministre conservateur sortant Boïko Borissov, les Bulgares se sont rendus aux urnes une première fois le 4 avril.

M.Borissov est arrivé en tête, mais pour la première fois, il n'a pas réussi à se trouver des partenaires pour gouverner. Une majorité sans lui étant également impossible, un gouvernement intérimaire a été installé par le président proche des socialistes et un nouveau scrutin a été organisé le 11 juillet. Or ce cabinet dit "technique" a révélé de nouvelles affaires de corruption durant la campagne, favorisant cette fois la victoire de la star Slavi Trifonov, un chanteur tenant un discours antisystème, au détriment de M.Borissov. Le novice en politique, qui ne veut pas prendre lui-même la tête du gouvernement, ne dispose que de 65 sièges sur un total de 240. Son parti souhaite former un gouvernement minoritaire et tente d'arracher le soutien d'une majorité de députés au parlement autour d'un programme d'intérêt général.