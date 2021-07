Le quotidien français Le Monde a vivement fustigé, jeudi, le silence et l'absence d'une réaction de la part des autorités françaises à l'encontre du Maroc qui a mis sous surveillance des personnalités politiques et journalistes français, s'interrogeant sur les véritables raisons derrière cette attitude. Le journal Le Monde fait partie des dix sept médias qui avec le consortium Forbidden Stories ont révélé récemment au grand jour le projet Pegasus qui a été utilisé pour mettre sous écoute des milliers de personnalités politiques et journalistes à travers le monde.

"Plus d’une semaine après la révélation par dix¬ sept rédactions in¬ternationales, dont Le Monde, et Amnesty International du ciblage par le royaume che?rifien des te?le?¬phones du chef de l’Etat et de cer¬tains de ses ministres, l'exécutif franc?ais se mure dans le silence, ou presque", s'est indigné d'emblée le journal dans son éditorial, faisant observer que les faits sont qualifiés pourtant de graves en interne. "Si les faits sont avérés, ils sont tre?s graves, répète ¬-t¬-on inlassablement a? l’Elyse?e", rapporte le journal. Il souligne à ce sujet qu'en coulisses, l’affaire est prise au se?rieux, "au point de contrain¬dre l’exe?cutif a? revoir certaines de ses me?thodes de travail". " Emma¬nuel Macron a ainsi change? de te?¬le?phone portable et des te?le?phones se?cu¬rise?s Android ont e?te? distribue?s ces derniers jours a? la plupart des membres du gouvernement pour remplacer leurs appareils professionnels", relève le Monde. Le media français note que le silence des autorités françaises est édifiant notamment à l'endroit du Maroc. "Si l'entretien te?le?phoniques d’Emmanuel Macron avec le premier ministre de l'entité sioniste, Naf¬tali Bennett, a e?te? confirme? de source officielle, l’Elyse?e se refuse a? tout commentaire en ce qui concerne un e?change avec les autorités?s marocaines", indique-t-il.

Selon le Monde, les arguments de certains cercles qui mettent en avant la prudence en minimisant les faits ne tiennent pas la route. Pour Le Monde le silence du gouvernement français est désormais davantage inquiétant, car les vacances gouvernementales et parlementaires sont pour bientôt. Regrettant l'absence d'informations sur le fait que si les te?le?phones du président et des ministres ont été effectivement infectés, le journal a indiqué que l’Agence nationale de la sécurité et des syste?mes d'infor¬mation et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour qui les portables ont été confiés, a mis d'ores et déjà beaucoup de temps. " Le temps d’extraction et d’analyse des don¬ne?es d’un te?le?phone n'exce?de pas en théorie quelques heures, tout au plus", a-t-il noté.