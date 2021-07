Une supplémentation en multivitamines pourrait diminuer le risque de survenue de la cataracte, selon des chercheurs de Harvard.

Même nos yeux ont besoin de vitamines. Il est reconnu que les vitamines A, C, E, oméga-3, puisées dans notre alimentation contribuent à la santé oculaire à plusieurs niveaux. Elles luttent entre autres contre l'oxydation et le dépôt de lipides sur la rétine, symptôme de la DMLA. Ils préviennent aussi l'opacification du cristallin qui fait baisser la vue avec l'âge, à l'origine de la cataracte. Et sous forme de comprimés, les vitamines ont-elles également un effet bénéfique sur les yeux ?

Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique American Academy of Ophthalmology répond à l'affirmative mais reste prudente. Ces compléments de vitamines ont fait reculer le risque de développer la cataracte chez 14 641 médecins américains.

Tous les jours de 1997 à 2011, la moitié du groupe a pris des comprimés de vitamine C, vitamine E et de bêta-carotène. L'autre moitié du panel a suivi un traitement placebo. Au final, 872 hommes du "groupe multivitaminé" ont développé une cataracte, contre 945 sous placebo, soit une réduction du risque de 9 %. Surtout le risque de souffrir de la cataracte nucléaire (cataracte qui concerne le noyau du cristallin, la forme la plus commune de cette maladie associé au vieillissement), a été diminué de 13 %.

En revanche, les chercheurs de la Harvard Medical School n'expliquent pas le lien entre les vitamines et la réduction du risque de souffrir de cette pathologie sur le long terme. Des études supplémentaires sont donc nécessaires avant de recommander des supplémentations en vitamines pour prévenir la cataracte. "Ces résultats ont besoin d'être mis en perspective avec d'autres essais sur ces compléments de multivitamines à la fois chez les hommes et les femmes", suggèrent les auteurs.

DES COMPLÉMENTS VITAMINÉS, UNE PERTE D'ARGENT ?

Une prudence justifiée car tous les chercheurs ne s'accordent pas sur l'efficacité de ces suppléments sur la santé oculaire et la prévention des maladies chroniques en général. Une étude de l'université de Baltimore parue en décembre dernier dans la publication Annals of Internal Medicine a conclu que ces compléments ne présentaient aucun intérêt et s'apparentaient plus à « une perte d'argent ».