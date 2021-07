Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a conclu mardi sa visite de travail en Tunisie, au cours de laquelle il a été reçu, en audience, par le président tunisien, M. Kais Saied, a indiqué un communiqué du ministère.

"A cette occasion, le ministre Lamamra a transmis au Président tunisien un message de fraternité et d'amitié de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, réaffirmant son engagement ferme pour le raffermissement des liens de fraternité et de solidarité et des relations stratégiques prévalant entre les deux pays", lit-on dans le communiqué.

Le ministre a tenu, également, à saluer la communauté algérienne établie en Tunisie, ajoute la même source. Selon le communiqué "l'audience a donné lieu à un échange de vues sur l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement afin de permettre aux deux pays d’affronter de manière plus efficace les défis communs, y compris ceux relatifs à la pandémie de la covid-19".

L’audience a été, en outre, "le lieu d’aborder les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation au sein de la région du Maghreb, l’espace Sahelo-saharien, ainsi qu’au sein du monde arabe".

Par ailleurs, M. Lamamra a tenu une séance de travail avec son homologue tunisien, M. Othman Jerandi, au cours de laquelle, les deux chefs de la diplomatie ont " relevé avec satisfaction la convergence de leurs positions sur les questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international et ont convenu d’œuvrer pour la préservation et le renforcement de l’heureuse tradition de consultation et coordination au sein de tous les fora régionaux et internationaux".