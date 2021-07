Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed s'est félicité mardi à Alger du "progrès impressionnant" dans les résultats du Baccalauréat (session 2021), notamment dans la contexte de la conjoncture sanitaire induite par la pandémie de Corona, estimant que le taux de réussite qui a atteint les 67,17% " n'as pas été enregistré par les temps ordinaires".

S'exprimant lors de la cérémonie de distinction des premiers lauréats du baccalauréat de la session 2021 présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au Palais du peuple, le ministre de l'Education a indiqué que les résultats du Bac de cette année ont fait "un progrès impressionnant" grâce aux efforts consentis par tous et ce, en dépit de la conjoncture sanitaire induite par la pandémie de Corona.

Qualifiant le taux national de réussite, à savoir 61,17%, de " progrès pédagogique impressionnant", le ministre a loué " la sage décision" prise consistant à réduire la moyennent de passage à 9,5 sur 20, d'autant plus que "les retombées de la pandémie persistent toujours", a-t-il dit avant de noter que le taux de réussite a augmenté cette année de 5,9% comparativement à l'année dernière, un taux qui avait atteint 55,30 %. A l'occasion, M. Belabed a salué les résultats obtenus par les premiers lauréats, par la catégorie des cadets de la Nation et des personnes aux besoins spécifiques, en dépit de leurs difficultés sanitaires, ainsi que les résultats obtenus par les prisonniers des établissements pénitentiaires.

Le ministre a également loué le rôle de l'école dans " la préservation des constantes de la Nation et dans l'éducation des générations montantes, ainsi que dans la réaffirmation chez eux des valeurs de la République, en vue de les préparer à la citoyenneté, " affirmant que la mission de l'éducateur est noble, en ce sens qu'elle contribue à conforter l'appartenance à la Patrie et à éduquer les générations montantes à s'attacher à l'unité nationale et territoriale et au resserrement des rangs".

Le premier responsable du secteur a rappelé, dans ce sens, que "l'école aujourd'hui tire ses valeurs de la Grande école de l'Algérie dont les enseignants sont les héros de la révolution de libération et ses programmes sont souverains, nationaux et libéraux".

Par ailleurs, le ministre a tenu à féliciter les lauréats du baccalauréat en leur souhaitant davantage de succès à l'avenir, tout en encourageant les candidats ayant échoué à l'examen. "Les échecs au baccalauréat sont souvent une source de motivation pour réaliser d'autres succès à l'avenir", a-t-il estimé. Pour rappel, l'étudiante Chouaïb Aya Wissal Chahinez de Ouargla a obtenu la meilleure moyenne au niveau national (19,24) dans la filière mathématiques-techniques, suivie de Bebboune Bouchra de M'sila (19,24) dans la filière mathématiques-techniques et de Lahouazi Gaya de Tizi Ouzou (19,22) dans la filière des mathématiques.

Selon les statistiques de l'Office national des examens et concours (ONEC), quelques 930 lauréats ont obtenu la mention "excellent", 13644 "très bien", 33585 "bien" et 69451 "assez bien". 117610 lauréats ont obtenu le baccalauréat avec mention, a indiqué l'ONEC, précisant que le nombre des lauréats scolarisés est de 277804.

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement, des parents d'élèves et des représentants du secteur de l'éducation.