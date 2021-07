Les tests techniques entamés par Algérie Télécom il y a près d'un mois en vue d'augmenter le débit internet fixe minimum de 4 à 10 Mégabits par seconde (Mbps) en Algérie, seront élargis à tout le territoire national, annonce jeudi Algérie Télécom dans un communiqué.

Ces tests techniques entamés le 24 juin dernier et ayant déjà touché plusieurs wilayas du pays, s'étendront, à partir de la soirée du jeudi 22 juillet 2021, à 13 wilayas supplémentaires, à savoir Annaba, Constantine, Batna, Khenchla, Mila, Skikda, Oum El Bouagui, El Taref, Tebessa, Guelma, Souk Ahras, Biskra et Ouled Djellal.

Algérie Télécom indique avoir "favorisé une approche graduelle afin d’assurer la prise en charge des contraintes qui peuvent empêcher certains clients ADSL de bénéficier d’un débit supérieur à leur débit actuel".

"Les équipes d’Algérie Télécom ont déployé toute leur énergie pour que les tests soient généralisés dans les plus brefs délais. C’est ainsi que l’opération qui a débuté dans 5 wilayas le 24 juin 2021 a atteint 58 wilayas après moins d’un mois", ajoute le communiqué, précisant que ces tests "interviennent après la réalisation de plusieurs projets visant la modernisation des principales couches de l’infrastructure réseau en vue d’améliorer la performance et la qualité perçue chez les clients".

Algérie Télécom affirme, en outre, "poursuivre ses investissements pour la réhabilitation, la modernisation et le développement du réseau", ajoutant que "ses équipes restent mobilisées afin de prendre en charge les préoccupations de ses clients, dans les meilleurs délais avec comme principal objectif leur satisfaction". Pour rappel, Algérie Télécom a annoncé le 26 juin dernier avoir entamé une nouvelle opération de tests techniques en vue d’augmenter le débit Internet minimum de 4 Mégabits par seconde (Mbps) à 10 Mbps, alors que les clients ayant actuellement un débit de 10 Mbps vont passer à 20 Mbps.