Une stèle rendant hommage au philosophe algérien amazigh Lucius Apuleius, dit Apulée (Afulay) a été inaugurée, mardi, en Hongrie, en reconnaissance de la valeur de cette personnalité culturelle universelle native de Souk Ahras. L'inauguration de la stèle, intervenue dans le cadre de la célébration du patrimoine romain en Hongrie, a eu lieu en présence de l'ambassadeur algérien auprès de la Hongrie, Ali Mokrani.

Dans une allocution à cette occasion, le diplomate algérien a salué en l'hommage rendu à Lucius Apuleius "un gage et un symbole de reconnaissance de la valeur de cet auteur dans la littérature hongroise", relevant "la place de ce grand homme pour les générations futures et rôle prépondérant en tant que personnalité culturelle universelle dans la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples algériens et hongrois".

Rappelant la célébration, mainte fois en Algérie, de cet écrivain de légende, qui a passé une partie de sa vie en Hongrie, M. Mokrani a cité le prix Afulay (Apulée en tamazight), initié en 2004 par la Bibliothèque nationale, pour encourager la production romanesque dans les langues amazighe, arabe et française.

Le diplomate algérien a évoqué, dans le même cadre, l'organisation, en 2015 par le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) d'un colloque international sur l’œuvre d’Apulée auquel ont pris part des chercheurs des Etats-Unis, d'Italie, de France, de Tunisie et de Maroc, en sus des chercheurs algériens.

Les participants au colloque ont été unanimes à affirmer que Lucius Apuleius, né vers 125 à Madaure (M'daourouch) dans la wilaya de Souk Ahras, est "une figure marquante de la culture méditerranéenne et du patrimoine mondial immatériel".